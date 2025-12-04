L'UE va lancer une enquête antitrust sur Meta concernant l'utilisation de l'IA dans WhatsApp, selon le FT

Bruxelles prévoit une nouvelle enquête antitrust sur Meta Platforms META.O concernant le déploiement de fonctions d'intelligence artificielle au sein de WhatsApp, a rapporté le Financial Times jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.