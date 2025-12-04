 Aller au contenu principal
L'UE va lancer une enquête antitrust sur Meta concernant l'utilisation de l'IA dans WhatsApp, selon le FT
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 06:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bruxelles prévoit une nouvelle enquête antitrust sur Meta Platforms META.O concernant le déploiement de fonctions d'intelligence artificielle au sein de WhatsApp, a rapporté le Financial Times jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

