L'UE souhaite créer rapidement l'euro numérique pour se passer de Visa et Mastercard

par Jacob Gronholt-Pedersen et Jan Strupczewski

Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE) tentent vendredi de parvenir à une position commune sur la mise en place d'une monnaie numérique européenne, visant à s'affranchir des systèmes américains actuellement dominants que sont Visa et Mastercard, la BCE espérant une adoption de la législation au cours du premier semestre 2026.

Les discussions sur la création d'un équivalent numérique de l'euro, actuellement utilisé dans 20 pays européens, ont commencé il y a plus de six ans. Mais le débat s'est intensifié cette année, l'UE souhaitant réduire sa dépendance vis-à-vis d'autres pays dans des domaines clés tels que l'énergie, la défense et la finance.

"Nous devons aller de l'avant avec notre propre système de paiement numérique afin de réduire notre dépendance vis-à-vis d'autres fournisseurs", a déclaré le ministre espagnol des Finances, Carlos Cuerpo, aux journalistes à son arrivée à Copenhague pour les discussions ministérielles.

"Je pense que c'est un domaine clé dans lequel nous devons avancer et progresser rapidement. Cela fait partie de l'urgence que nous avons constatée dans les ministères, dans l'environnement politique, et cela guide également l'agenda", a-t-il ajouté.

Si le projet d'euro numérique semble bénéficier d'un large soutien au niveau politique, le Parlement européen n'a pas encore adopté la législation requise, arguant que certains détails doivent encore être affinés.

La Banque centrale européenne (BCE) espère néanmoins la législation concernant l'euro numérique sera adoptée au cours du premier semestre 2026.

Une fois que le Parlement se sera mis d'accord sur la législation, la BCE aura encore besoin d'environ deux ans et demi à trois ans pour lancer effectivement l'euro numérique.

Le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis, a également déclaré que l'Europe avait besoin d'un système de paiement indépendant pour les achats via internet, les entreprises et commerces européens basculant de plus en plus en ligne.

"Il est important de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, de ne pas avoir à dépendre de systèmes de paiement étrangers, et de disposer d'un système de paiement européen, paneuropéen, adéquat", a-t-il déclaré vendredi.

Certains pays de l'UE disposent de leurs propres systèmes nationaux de paiement numérique. Mais aucun n'est accepté dans l'ensemble des 27 pays de l'UE, contrairement à Visa et Mastercard.

En juin 2023, la Commission européenne avait proposé une réglementation sur l'euro numérique, mais les discussions ont peu avancé depuis.

Certains parlementaires et banquiers craignent que l'euro numérique, géré par la BCE, ne prive le secteur bancaire d'une partie de son activité et déstabilise le système bancaire actuel.

La BCE a présenté des plans pour la création d'une monnaie numérique européenne. Un euro numérique ressemblerait plutôt à un portefeuille en ligne garanti par la BCE mais géré par des intermédiaires, comme les banques, et permettrait à tous ses utilisateurs, même ceux ne possédant pas de compte bancaire, d'effectuer des paiements en euro.

"La BCE peut fournir l'architecture de base sur laquelle le secteur privé pourra ensuite construire les solutions nécessaires", a déclaré Valdis Dombrovskis.

"Nous considérons qu'il s'agit d'un projet important, tant en termes de développements technologiques qu'en termes d'autonomie stratégique de l'UE", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jan Strupczewski et Jacob Gronholt-Pederson ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustn Turpin)