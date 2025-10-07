L'UE s'apprête à approuver, sous conditions, l'acquisition de Spirit par Boeing-sources

(Actualisé avec détails, contexte à partir du §4)

Boeing BA.N est sur le point d'obtenir l'accord de l'Union européenne (UE) pour son acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N , pour un montant de 4,7 milliards de dollars (4,03 milliards d'euros), ont déclaré des personnes au fait du dossier.

Les mesures correctives visant à répondre aux préoccupations de l'UE devraient inclure la vente de certaines activités de Spirit AeroSystems, ont-elles ajouté.

Boeing avait annoncé l'opération en juillet de l'année dernière, avec pour objectif de rationaliser ses opérations et d'améliorer le contrôle de la qualité, des années après s'être séparé du principal fournisseur des compagnies aériennes.

Les mesures correctives prises par Boeing pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence devraient être celles que les entreprises ont annoncées au moment de l'accord d'acquisition, ont déclaré les personnes interrogées.

Il s'agit de la vente des activités européennes déficitaires de Spirit à Airbus AIR.PA et de la cession de ses activités à Prestwick, en Écosse, et à Subang, en Malaisie, qui soutiennent les programmes d'Airbus, ainsi que celles de Belfast.

La Commission européenne, qui veille à l'application des règles de concurrence dans l'UE, devrait prendre une décision d'ici le 14 octobre.

Boeing et Spirit AeroSystems se sont refusés à tout commentaire.

L'agence britannique de la concurrence a autorisé l'opération sans conditions en août.

Boeing envisage depuis longtemps de racheter son ancienne filiale, qui, selon les analystes, a eu du mal à prospérer de manière indépendante malgré la diversification de ses activités pour Airbus et d'autres entreprises européennes.

