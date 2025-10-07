 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 969,50
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE s'apprête à approuver, sous conditions, l'acquisition de Spirit par Boeing-sources
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 17:20

(Actualisé avec détails, contexte à partir du §4)

Boeing BA.N est sur le point d'obtenir l'accord de l'Union européenne (UE) pour son acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N , pour un montant de 4,7 milliards de dollars (4,03 milliards d'euros), ont déclaré des personnes au fait du dossier.

Les mesures correctives visant à répondre aux préoccupations de l'UE devraient inclure la vente de certaines activités de Spirit AeroSystems, ont-elles ajouté.

Boeing avait annoncé l'opération en juillet de l'année dernière, avec pour objectif de rationaliser ses opérations et d'améliorer le contrôle de la qualité, des années après s'être séparé du principal fournisseur des compagnies aériennes.

Les mesures correctives prises par Boeing pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence devraient être celles que les entreprises ont annoncées au moment de l'accord d'acquisition, ont déclaré les personnes interrogées.

Il s'agit de la vente des activités européennes déficitaires de Spirit à Airbus AIR.PA et de la cession de ses activités à Prestwick, en Écosse, et à Subang, en Malaisie, qui soutiennent les programmes d'Airbus, ainsi que celles de Belfast.

La Commission européenne, qui veille à l'application des règles de concurrence dans l'UE, devrait prendre une décision d'ici le 14 octobre.

Boeing et Spirit AeroSystems se sont refusés à tout commentaire.

L'agence britannique de la concurrence a autorisé l'opération sans conditions en août.

Boeing envisage depuis longtemps de racheter son ancienne filiale, qui, selon les analystes, a eu du mal à prospérer de manière indépendante malgré la diversification de ses activités pour Airbus et d'autres entreprises européennes.

(Reportage Foo Yun Chee, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
202,4500 EUR Euronext Paris +0,67%
BOEING CO
220,868 USD NYSE +0,55%
SPIRIT AERO HLDG-A
39,480 USD NYSE +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank