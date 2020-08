Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE réserve au moins 300 millions de doses du vaccin Covid-19 développé par AstraZeneca Reuters • 14/08/2020 à 12:40









BRUXELLES, 14 août (Reuters) - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec AstraZeneca AZN.L pour l'achat d'au moins 300 millions de doses du projet de vaccin contre le Covid-19 que développe le groupe pharmaceutique. L'exécutif bruxellois, mandaté par les 27 Etats membres de l'Union européenne pour négocier en leur nom, ajoute que l'accord comporte une option sur 100 millions de doses supplémentaires s'il s'avère sûr et efficace. La Commission négocie des accords de ce type avec d'autres laboratoires pharmaceutiques. Des discussions préliminaires ont ainsi été menées à leur terme jeudi avec Johnson & Johnson JNJ.N sur l'achat anticipé de 200 millions de doses d'un vaccin potentiel ainsi qu'avec Sanofi SASY.PA et GlaxoSmithKline GSK.L le 31 juillet pour la fourniture de 300 millions de doses. Bruxelles négocie également avec Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O , déclaraient le mois dernier à Reuters des sources européennes. L'exécutif communautaire veut disposer d'un cadre contractuel dès lors qu'un ou plusieurs vaccins auront démontré leur efficacité et leur innocuité face au coronavirus et assurer ainsi la protection des 450 millions d'Européens dès leur mise sur le marché. Un fonds européen de 2,4 milliards d'euros a été constitué pour financer ces achats. (Francesco Guarascio version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.31% ASTRAZENECA LSE -1.56% GLAXOSMITHKLINE LSE -1.94% JOHNSON&JOHNSON NYSE -1.10% MODERNA NASDAQ -2.39% PFIZER NYSE -0.44%