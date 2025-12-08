 Aller au contenu principal
L'UE repousse l'annonce de son plan de soutien à l'automobile au 16 décembre
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 17:44

par Philip Blenkinsop et Kate Abnett

BRUXELLES, 8 décembre - L'Union européenne a repoussé d'une semaine l'annonce de son plan de soutien à l'industrie automobile, qui comprendrait un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030 et 2035, a confirmé la Commission européenne lundi.

Un projet d'ordre de jour consulté par Reuters plus tôt dans la journée indiquait que la Commission européenne prévoyait de repousser la présentation du plan de soutien au secteur automobile et du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières au 16 décembre.

Ces deux plans devaient être présentés à l'origine mercredi.

Un porte-parole de la Commission a confirmé la nouvelle date pour le plan d'aide au secteur automobile mais n'a pas voulu confirmer le calendrier des autres mesures.

Dans le cadre du dialogue stratégique engagé début 2025 avec la Commission, constructeurs et équipementiers européens plaident pour un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés d'ici dix ans, la demande en modèles électriques restant inférieure aux attentes alors qu'ils sont exposés sur leur propre terrain à une nouvelle concurrence chinoise.

Un assouplissement de cette politique pourrait cependant entraver l'atteinte des objectifs climatiques de l'UE.

Certains responsables européens ont laissé entendre que les propositions relatives au secteur automobile pourraient être reportées à 2026.

(Reportage Kate Abnett et Philip Blenkinsop ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)

Environnement
