L'UE prévoit de plus lourdes sanctions contre les GAFA-FT

12 octobre (Reuters) - L'Union Européenne dresse une liste des 20 plus grosses compagnies technologiques afin de leur imposer de nouvelles règles visant à contrôler leur pouvoir de marché, rapporte dimanche le Financial Times. Les GAFA devront se soumettre à des règles plus strictes que leurs concurrents plus petits, selon le journal qui cite des sources proches du dossier. Les nouvelles règles forceront les compagnies à partager leurs données avec leurs rivaux et être plus transparentes quant à la manière dont elles collectent leurs informations. La liste se fondera sur divers paramètres tels que la part de marché des compagnies ou leur nombre d'utilisateurs, ajoute le FT. Ces critères et le nombre exact de compagnies présentent sur la liste sont encore sujets à discussion, d'après le journal. (Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)

