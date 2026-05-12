L'UE prévoit de nouvelles règles visant les mécanismes de conception addictifs sur TikTok et Meta afin de protéger les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Von der Leyen cite la dépression, l'automutilation et le suicide parmi les risques

* La loi sur l'équité numérique limiterait également l'utilisation de l'IA sur les réseaux sociaux

* Un âge minimum pour accéder aux réseaux sociaux est à l'étude

(Ajout de puces et de contexte au paragraphe d'introduction sur la répression européenne plus large, réécriture du titre, des détails et du contexte aux lignes 12 à 17.) par Inti Landauro et Foo Yun Chee

L'Union européenne travaille sur de nouvelles règles visant à protéger les enfants contre les mécanismes addictifs des plateformes de réseaux sociaux telles que TikTok, Meta META.O et X, a déclaré mardi la présidente de l'UE, alors que l'Union durcit sa position vis-à-vis des géants de la tech.

“Manque de sommeil, dépression, anxiété, automutilation, comportements addictifs, cyberharcèlement, grooming, exploitation, suicide. Les risques se multiplient rapidement”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, à Copenhague.

“La question n’est pas de savoir si les jeunes devraient avoir accès aux réseaux sociaux, mais si les réseaux sociaux devraient avoir accès aux jeunes”, a déclaré Mme Von der Leyen.

Reflétant l'offensive de l'Europe contre les entreprises technologiques américaines, Mme Von der Leyen a déclaré que la Commission ciblerait les “pratiques de conception addictives et nuisibles” dans sa loi sur l'équité numérique (Digital Fairness Act) (DFA) , qui sera proposée vers la fin de l'année.

INTERDICTION DES FONCTIONNALITÉS MANIPULATRICES ET ADDICTIVES

Cette loi interdirait les pratiques manipulatrices, les fonctionnalités addictives et le marketing d'influence trompeur sur les plateformes numériques.

Les risques dans le monde numérique sont “le résultat de modèles économiques qui traitent l’attention de nos enfants comme une marchandise”, a-t-elle déclaré, appelant à des limites strictes sur l’utilisation de l’IA dans les réseaux sociaux.

“La question n’est pas de savoir si les jeunes devraient avoir accès aux réseaux sociaux, mais si les réseaux sociaux devraient avoir accès aux jeunes”, a déclaré Mme Von der Leyen.

La Commission pourrait proposer un âge minimum pour l’accès aux plateformes cet été, a déclaré Mme Von der Leyen, ajoutant: “Nous prenons des mesures contre TikTok et sa conception addictive, le défilement sans fin, la lecture automatique et les notifications push.”

“Il en va de même pour Meta, car nous estimons qu’Instagram et Facebook ne respectent pas leur propre limite d’âge minimale de 13 ans.”

Les porte-parole des trois entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

LUTTE CONTRE L'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX PAR LES ADOLESCENTS

La nouvelle réglementation renforcera et élargira la loi européenne sur les services numériques (DSA), qui exige des grandes plateformes qu’elles redoublent d’efforts pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables, a déclaré Mme Von der Leyen.

En vertu des règles de la DSA, la Commission enquête déjà sur TikTok, X et les plateformes de Meta META.O Instagram et Facebook.

Elle enquête également sur X concernant les risques potentiels liés au déploiement de Grok dans l'UE, notamment la diffusion d'images sexualisées manipulées.

Mardi, la plus haute juridiction européenne a donné raison à l'autorité italienne de régulation des télécommunications contre Meta, estimant que cette dernière devait indemniser les éditeurs pour l'utilisation d'extraits de leurs articles.

TikTok, quant à lui, a tenté une dernière fois de faire annuler sa désignation en tant que “gardien” en vertu des règles de l'UE, qui l'obligent à respecter des normes plus strictes.

L'Europe durcit plus généralement sa position à l'égard des réseaux sociaux, des pays tels que la Norvège , la France , la Turquie et la Grande-Bretagne débattant ou mettant en place des législations visant à interdire ou à limiter l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents.