L'UE prépare des mesures d'urgence face au risque de pénurie de kérosène

par Kate Abnett et Joanna Plucinska

L'Union européenne s'emploie à trouver des solutions pour faire face à une pénurie imminente de carburant aérien et à maximiser la production des raffineries, ont déclaré plusieurs responsables européens, alors que les tensions sur l'approvisionnement sont chaque jour plus vives en raison des blocages dans le détroit d'Ormuz.

Les compagnies aériennes européennes ont averti de risques de pénuries de kérosène dans les prochaines semaines en raison de la guerre avec l'Iran, qui perturbe les déplacements à l'approche de la saison estivale.

L'Europe dépend davantage des importations de carburant aérien que pour tout autre carburant de transport, environ 75% de ses approvisionnements provenant du Moyen-Orient.

À partir du mois prochain, la Commission européenne publiera une cartographie à l'échelle de l'UE des capacités de raffinage pour les produits pétroliers et mettra en place des mesures "pour garantir que les capacités de raffinage existantes soient pleinement utilisées et maintenues", selon un projet consulté par Reuters.

L'UE travaille également sur des mesures ciblant spécifiquement l'approvisionnement en kérosène, encore en cours d'élaboration, ont ajouté sous le sceau de l'anonymat des responsables au fait des discussions. La Commission a refusé de commenter ces projets, dont la publication est prévue le 22 avril.

Dans le même temps, les prix du carburant aérien ont fortement augmenté depuis le blocage du détroit d'Ormuz, et les compagnies aériennes européennes mettent en garde contre des hausses tarifaires, des annulations et des immobilisations d'avions si le conflit devait se prolonger.

Le président américain Donald Trump a déclaré dans des propos diffusés mercredi que la guerre avec l'Iran pourrait prendre fin prochainement, invitant le monde à se préparer à "deux jours extraordinaires", tandis que les forces américaines imposant un blocus ont refoulé des navires quittant les ports iraniens.

LES VACANCES D'ÉTÉ EN PÉRIL

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit des pénuries de kérosène dès juin si la région ne parvient à remplacer que la moitié des volumes habituellement importés du Moyen-Orient, un avertissement qui conduit les compagnies aériennes à à se préparer à un possible choc d'approvisionnement.

L'augmentation des importations en provenance d'Afrique et des États-Unis ne suffirait pas à compenser entièrement la baisse, ont estimé des analystes. Les consortiums chargés de fournir les aéroports ne conservent pas toujours des stocks de long terme, et de nombreux aéroports disposent de réserves limitées.

Certains aéroports ont prévenu que des pénuries pourraient survenir sous trois semaines si le détroit d'Ormuz restait fermé aux expéditions de carburant.

Alors que la production pétrolière domestique a reculé et que les gouvernements ont accéléré la transition vers des sources d'énergie plus propres, la capacité de raffinage en Europe a diminué ces dernières années.

L'AIE a déclaré ce mois-ci que de nombreux raffineurs européens opèrent déjà à pleine capacité pour la production de carburant aérien.

"Nos fournisseurs de kérosène modifient leurs horizons de prévision et ne sont plus enclins à donner de visibilité au-delà d'un mois", a déclaré mercredi la directrice technologique de Lufthansa, Grazia Vittadini, à Reuters à Francfort.

Un porte-parole de l'aéroport londonien de Heathrow, qui ne devrait pas être concerné par les mesures de l'UE, a affirmé que les effets du conflit n'avaient pas encore affecté ses opérations, tout en précisant que la situation était étroitement surveillée. ADP, propriétaire de Paris-Charles de Gaulle, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

DES STOCKS TRÈS INÉGAUX EN EUROPE

Les approvisionnements en carburant aérien sont très disparates à travers l'Europe. L'Espagne dispose de huit raffineries et elle est exportatrice nette de kérosène, tandis que les importations couvrent plus de 60% de la demande britannique.

Les compagnies aériennes européennes ont demandé à l'UE d'améliorer le suivi des stocks de carburant aérien et d'envisager des achats conjoints de kérosène.

La région Europe de l'OCDE, qui inclut les pays de l'UE ainsi que le Royaume-Uni et la Norvège, importe plus de 30% de son carburant aérien, selon les données de l'AIE, la majorité transitant par le détroit d'Ormuz.

L'UE impose à ses États membres de maintenir 90 jours de réserves pétrolières d'urgence pour amortir les chocs d'approvisionnement mais cette obligation ne comporte pas d'exigence spécifique sur le carburant aérien, même si celui-ci peut être comptabilisé avec d'autres produits pétroliers.

(Avec Ilona Wissenbach à Francfort; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)