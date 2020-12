Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE passera outre les veto hongrois et polonais s'il le faut, dit Beaune dans le JDD Reuters • 06/12/2020 à 00:01









PARIS, 6 décembre (Reuters) - L'Union européenne mettra en oeuvre son plan de relance à 25 si la Pologne et la Hongrie persistent à refuser de valider ce projet ainsi que le projet de budget pluriannuel, a prévenu dimanche le secrétaire d'Etat français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, dans une interview au Journal du Dimanche. "Le budget pluriannuel commence au 1er janvier. Si la Hongrie et la Pologne se refusent toujours à valider les choses en l'état, alors il faudra en venir à une solution plus radicale qui consiste à mettre en oeuvre le plan de relance européen à 25", a-t-il dit. "C'est juridiquement lourd mais possible. Notre position est claire : on ne sacrifiera ni la relance, ni l'état de droit." Le 16 novembre dernier, la Hongrie et la Pologne ont opposé leur veto à l'adoption du projet de budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027 et du plan de relance, qui représentent ensemble 1.800 milliards d'euros, les instances européennes ayant rattaché l'accès aux fonds européens au respect de l'état de droit. Si l'Union venait à avancer à 25 au lieu de 27, la Hongrie et la Pologne seraient lourdement pénalisés, a rappelé Clément Beaune. "Les Hongrois et les Polonais le savent. Cela vaut aussi d'ailleurs pour le financement des fonds de cohésion qui leur sont destinés. Ils pourraient être réduits ou ralentis tant que le budget pluriannuel ne sera pas voté. Ils y perdraient plusieurs milliards d'euros. Ce n'est pas une menace mais la conséquence directe de l'absence d'un nouveau budget s'ils maintiennent leur veto sur l'ensemble." (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.