L'UE ouvre une enquête concurrence à l'encontre d'Align Technology concernant Invisalign et la vente liée de scanners

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La Commission européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête concurrence à l'encontre de la société américaine Align Technology ALGN.O , soupçonnée d'avoir imposé la vente liée de ses scanners intra-oraux iTero avec les gouttières transparentes Invisalign au sein de l'Espace économique européen.

Cette enquête, ouverte à la suite d'une plainte déposée par un concurrent, visera à déterminer si ces pratiques enfreignent les règles de concurrence de l'UE.