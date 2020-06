Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE ouvre une enquête approfondie sur le rachat de Refinitiv par LSE Reuters • 22/06/2020 à 17:30









BRUXELLES, 22 juin (Reuters) - La Commission européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat de Refinitiv, entreprise de données et d'analyses financières, par l'opérateur de la Bourse de Londres, London Stock Exchange LSE.L , pour 27 milliards de dollars (24 milliards d'euros). L'exécutif européen dit craindre, si cette opération aboutit en l'état, une baisse de la concurrence dans les domaines de la négociation et de la compensation d'instruments financiers divers et des produits liés aux données financières. La Commission a désormais jusqu'au 27 octobre prochain pour prendre une décision. "Les marchés financiers remplissent une fonction essentielle pour l'économie européenne. Un accès aux infrastructures des marchés financiers et aux produits liés aux données financières est nécessaire pour prendre des décisions d'investissement, négocier en bourse et protéger les épargnes", a déclaré la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager, citée dans le communiqué. LSE a annoncé en août dernier avoir conclu un accord avec Refinitiv, contrôlé depuis 2018 par un consortium dirigé par le fonds Blackstone BX.N , qui permettrait à l'opérateur boursier de devenir l'un des leaders mondiaux des données, des informations et des analyses financières. Le groupe Thomson Reuters TRI.TO TRI.N , qui détient encore 45% de Refinitiv et contrôle l'agence de presse Reuters, détiendra in fine 15% de LSE, selon les termes de l'accord. (Rédaction de Bruxelles, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.