L'UE NÉGOCIE AVEC SANOFI ET D'AUTRES GROUPES UN VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS par Francesco Guarascio BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne (UE) est en pourparlers avec les groupes pharmaceutiques Sanofi, Johnson & Johnson, Moderna, BioNtech et CureVac pour conclure des accords d'achats anticipées de vaccins potentiels contre le Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, ont rapporté deux sources européennes à Reuters. Les informations sur les pourparlers en cours ont été partagées par la Commission européenne avec les ministres européens de la Santé lors d'une réunion à Berlin jeudi, ont indiqué les sources. "Nous sommes en discussion avec plusieurs sociétés sur d'éventuels vaccins contre le Covid-19", a déclaré vendredi à Reuters un porte-parole de la Commission européenne, refusant d'en dire plus sur leur identité pour des raisons de confidentialité. Les échanges seraient à un stade plus avancé avec Sanofi et Johnson & Johnson, selon les sources, confirmant une information Reuters donnée en juin. Le bloc prévoit de sécuriser au cours du second semestre de l'année prochaine 300 millions de doses du vaccin potentiel développé par le français Sanofi en coopération avec le britannique GlaxoSmithKline, ont fait savoir les sources. Interrogé sur ces négociations, Sanofi a déclaré à Reuters être en "pourparlers avancés avec l'UE pour la livraison de 300 millions de doses". L'Union européenne négocie également un approvisionnement de 200 millions de doses du vaccin potentiel du géant américain Johnson & Johnson, ont indiqué les sources, ajoutant que des livraisons supplémentaires pourraient être envisagées. (Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.33% ASTRAZENECA LSE +3.80% GLAXOSMITHKLINE LSE +1.95% JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.63% MODERNA NASDAQ +6.63% PFIZER NYSE +1.90%