L'UE IMPOSERA AUX GÉANTS DE LA TECH DE PARTAGER LEURS DONNÉES, SELON LE FINANCIAL TIMES (Reuters) - L'Union européenne s'apprête à imposer aux grandes entreprises technologiques de partager leurs données clients avec de plus petits concurrents, a rapporté mercredi le Financial Times, citant une version préliminaire d'un texte à venir sur les services numériques. "Les entreprises comme Amazon et Google ne doivent pas utiliser les données collectées sur (leurs) plateformes (...) pour (leurs) propres activités commerciales (...) à moins de (les rendre) accessibles aux utilisateurs professionnels des mêmes activités commerciales", écrit le quotidien britannique, citant ce texte. Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la politique de la concurrence, pourrait annoncer d'ici la fin de l'année de nouvelles règles strictes qui renforceront les obligations des réseaux sociaux et leurs responsabilités quant au contenu de leurs plateformes. Ce texte suggère également que les géants de la tech ne pourront plus à l'avenir accorder un traitement préférentiel à leurs propres services sur leurs sites ou leurs plateformes. Enfin, les grandes entreprises technologiques ne devraient plus être autorisées à préinstaller leurs propres applications sur des périphériques tels que des ordinateurs portables ou des téléphones, ni forcer d'autres entreprises à préinstaller exclusivement leurs logiciels. (Rama Venkat; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.75% AMAZON.COM NASDAQ +1.10% FACEBOOK-A NASDAQ +0.59% ALPHABET-A NASDAQ +0.68%