L'UE évitera une pénurie de médicaments - Breton

PARIS, 2 avril (Reuters) - Les pays de l'Union européenne auront accès aux médicaments nécessaires à la prise en charge des patients les plus sévèrement touchés par le coronavirus, a déclaré jeudi le commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton, ajoutant que l'industrie pharmaceutique accentuait sa production. En Italie, en Espagne, en France et dans d'autre pays européens, la pandémie de coronavirus exerce une tension énorme sur les hôpitaux dont les unités de réanimation et de soins d'urgence sont saturées par l'afflux de malades. Dans une lettre ouverte publié mercredi, des responsables hospitaliers et médecins de neuf pays européens ont alerté qu'il ne leur restait plus que deux semaines de stock de certains médicaments et ont réclamé une plus forte collaboration européenne. "Nous avons anticipé qu'il risquait d'y avoir de la tension sur un certain nombre de médicaments et notamment tous ceux qui sont associés aux patients qui sont en réanimation", a répondu Thierry Breton jeudi matin sur France Inter, évoquant notamment le curare et les sédatifs. "Donc on a convoqué l'ensemble des industriels et ils redoublent aujourd'hui de production", a-t-ajouté. "Je pense qu'on va pouvoir faire face." De nombreux pays dépendent de la Chine pour se procurer les composants entrant dans la chaîne de fabrication des médicaments (40% en France). Des médecins français ont souligné que les stocks de morphine et d'antibiotique étaient dramatiquement bas. Le propofol, anesthésiant produit par l'allemand Fresenius FREG.DE , fait notamment défaut. C'est également le cas du curare de Pfizer PFE.N . (Matthias Blamont version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées FRESENIUS XETRA +0.50% PFIZER NYSE -2.88%