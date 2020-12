Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE et la Grande-Bretagne encore loin d'un accord, dit Johnson Reuters • 13/12/2020 à 14:07









LONDRES, 13 décembre (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne ont encore des points de vue très éloignés sur certains aspects essentiels des négociations sur leurs futures relations et il faut donc se préparer à un Brexit sans accord le 31 décembre, a déclaré dimanche Boris Johnson. "Je crains que nous ne soyons encore très éloignés sur certaines choses essentielles, mais tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir, nous allons continuer à discuter pour voir ce que nous pouvons faire, le Royaume-Uni ne va assurément pas quitter les négociations", a dit le Premier ministre britannique à la presse. Boris Johnson a répété qu'un accord était possible si l'UE faisait évoluer sa position et il a réitéré son offre de discuter avec certains autres chefs d'Etat ou de gouvernement des Vingt-Sept. Une sortie de l'UE sans accord reste le scénario le plus probable, a-t-il dit. "Je dois répéter que la chose la plus probable maintenant est bien sûr que nous devons nous préparer à des conditions de l'OMC, à des conditions similaires à celle de l'Australie", a-t-il déclaré. (Guy Faulconbridge, Kate Holton et Elizabeth Piper version française Bertrand Boucey)

