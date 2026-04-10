L'UE et l'Inde scellent un accord clé pour la production d'hélicoptères Airbus
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 11:25
L'EASA (l'agence européenne de la sécurité aérienne) annonce la signature d'un accord avec la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) indienne concernant la production des hélicoptères Airbus AS350 B3 sur le site de Vemagal (Karnataka, Inde).
Ce dispositif met en place un cadre structuré de coopération entre les deux autorités et accompagne l'extension de l'agrément de production (POA, Production Organisation Approval) d'EASA à cette installation, clarifiant notamment la répartition des responsabilités en matière de supervision.
Cet accord s'appuie sur un dialogue récent qualifié de "constructif et pragmatique" entre les parties, souligne l'EASA qui vise à renforcer les liens avec ce marché considéré comme prometteur pour l'industrie aéronautique européenne.
L'initiative visait aussi à soutenir le développement d'une aviation sûre et efficace en Inde, tout en posant les bases d'une coopération accrue aux niveaux technique et stratégique.
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