 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE et l'Inde scellent un accord clé pour la production d'hélicoptères Airbus
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 11:25

Le régulateur européen renforce sa coopération avec New Delhi autour de la production industrielle d'hélicoptères Airbus.

L'EASA (l'agence européenne de la sécurité aérienne) annonce la signature d'un accord avec la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) indienne concernant la production des hélicoptères Airbus AS350 B3 sur le site de Vemagal (Karnataka, Inde).

Ce dispositif met en place un cadre structuré de coopération entre les deux autorités et accompagne l'extension de l'agrément de production (POA, Production Organisation Approval) d'EASA à cette installation, clarifiant notamment la répartition des responsabilités en matière de supervision.

Cet accord s'appuie sur un dialogue récent qualifié de "constructif et pragmatique" entre les parties, souligne l'EASA qui vise à renforcer les liens avec ce marché considéré comme prometteur pour l'industrie aéronautique européenne.
L'initiative visait aussi à soutenir le développement d'une aviation sûre et efficace en Inde, tout en posant les bases d'une coopération accrue aux niveaux technique et stratégique.

Valeurs associées

AIRBUS
171,1400 EUR Euronext Paris +0,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank