L'UE estime que les publicités et les cartes d'Apple ne devraient pas relever de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act)
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 11:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction d'Apple dans les paragraphes 3 et 4, et du contexte dans le paragraphe 5) par Charlotte Van Campenhout

La Commission européenne a déclaré jeudi que les services "Maps" et "Ads" d'Apple ne seront pas désignés comme "gatekeepers" en vertu de la loi sur les marchés numériques de l'UE, en raison de leur utilisation relativement faible et de leur impact limité sur le marché européen.

"La Commission a conclu qu'Apple ne remplissait pas les conditions requises pour être considéré comme un contrôleur d'accès en ce qui concerne Apple Ads et Apple Maps, car aucun de ces services de plateforme ne constitue une passerelle importante permettant aux utilisateurs professionnels d'atteindre les utilisateurs finaux", a déclaré la Commission dans un communiqué.

Apple s'est félicité de cette décision.

"Ces services sont confrontés à une concurrence importante en Europe et nous sommes heureux que la Commission ait reconnu qu'ils ne remplissaient pas les critères de désignation prévus par la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act)", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La loi sur les marchés numériques (DMA) de l'UE est l'une des plus strictes au monde. Elle vise à limiter le pouvoir de marché des grandes entreprises technologiques et à permettre aux utilisateurs de passer plus facilement d'un service concurrent à un autre, qu'il s'agisse d'une plateforme de médias sociaux, d'un navigateur web ou d'une boutique d'applications.

