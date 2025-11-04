L'UE estime qu'il faut du temps et de l'espace pour trouver une solution à Nexperia, tout en évitant le pire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission européenne a déclaré mardi qu'elle saluait les indications de l'industrie selon lesquelles la Chine s'était engagée avec les entreprises de l'UE à rétablir un flux partiel de puces, évitant ainsi un scénario catastrophe et créant du temps et de l'espace pour trouver une solution durable.
"Nous saluons l'approche constructive des Pays-Bas et de la Chine", a déclaré l'exécutif européen.
Il a ajouté que la Commission, dirigée par le chef du commerce de l'UE, Maros Sefcovic, continuerait à s'engager pour trouver une solution qui rétablisse le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, tout en respectant la sécurité économique de l'UE.
