L'UE estime qu'il faut du temps et de l'espace pour trouver une solution à Nexperia, tout en évitant le pire

La Commission européenne a déclaré mardi qu'elle saluait les indications de l'industrie selon lesquelles la Chine s'était engagée avec les entreprises de l'UE à rétablir un flux partiel de puces, évitant ainsi un scénario catastrophe et créant du temps et de l'espace pour trouver une solution durable.

"Nous saluons l'approche constructive des Pays-Bas et de la Chine", a déclaré l'exécutif européen.

Il a ajouté que la Commission, dirigée par le chef du commerce de l'UE, Maros Sefcovic, continuerait à s'engager pour trouver une solution qui rétablisse le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, tout en respectant la sécurité économique de l'UE.