L'UE espère rendre son avis sur les vaccins anti-COVID avant Noël

(.) DUBLIN, 25 novembre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) espère être en mesure d'émettre avant Noël un avis scientifique favorable sur les candidats vaccins contre le COVID-19 qui lui auront été soumis, a déclaré mercredi sa directrice exécutive. "Si tout va bien, nous espérons fortement être en mesure d'avoir une opinion positive avant Noël", a déclaré Emer Cooke dans une interview à la radio irlandaise RTE. Après les laboratoires américains Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O , le britannique AstraZeneca AZN.L a publié lundi des résultats d'essais cliniques favorables, portant à trois le nombre de vaccins susceptibles d'être autorisés dans les prochaines semaines. Citée par le quotidien Irish Independent mardi, Emer Cooke a déclaré que l'objectif de l'EMA était de donner une recommandation favorable en même temps que la Food and Drug Administration (FDA) américaine; or celle-ci table sur une décision mi-décembre concernant le vaccin expérimental de Pfizer. "Ce que nous entendons en ce moment, ce sont les résultats des essais cliniques et ils sont très positifs. Mais tant que nous n'aurons pas étudié les données brutes et que nous ne serons pas sûrs que ce qui est affiché correspond à la réalité, nous ne pourrons pas le recommander pour le grand public en Europe", a dit Emer Cooke. "Permettez moi de dire qu'une efficacité de 90% est très, très bonne pour un vaccin, donc la possibilité que cela soit confirmé dans la pratique par ce que nous constaterons dans le dossier nous rend très optimistes", a-t-elle ajouté en réponse à une question sur les résultats des essais des trois laboratoires. (Conor Humphries, version française Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

