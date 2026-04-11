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L'UE envisage de renforcer la réglementation de l'OpenAI dans le cadre de la loi sur les services numériques (Digital Services Act)
information fournie par Reuters 11/04/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du moteur de recherche au lieu de la plateforme dans le paragraphe 1)

La Commission européenne a déclaré vendredi qu'elle examinait si le ChatGPT d'OpenAI devait être considéré comme un grand moteur de recherche en ligne au sens de la loi sur les services numériques (DSA), après avoir publié un nombre d'utilisateurs supérieur au seuil fixé.

"OpenAI a publié un nombre d'utilisateurs pour ChatGPT supérieur au seuil de 45 millions de DSA pour la désignation", a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission.

"Les services de la Commission évaluent actuellement ces informations."

M. Regnier a déclaré que les grands modèles de langage pourraient potentiellement entrer dans le champ d'application de la DSA, mais que cela devait être analysé "au cas par cas".

Le journal allemand Handelsblatt a rapporté plus tôt dans la journée de vendredi que ChatGPT relèverait de la DSA, ce qui signifie qu'il serait soumis à une réglementation plus stricte.

OpenAI a déclaré avoir publié le nombre moyen de destinataires actifs mensuels pour la recherche ChatGPT conformément aux obligations existantes, ajoutant que cela concernait les utilisateurs de l'Union européenne au cours des six derniers mois.

Selon les données fournies par OpenAI, le service de recherche ChatGPT comptait environ 120,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens dans l'UE au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois de septembre 2025.

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