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Les grandes dates d'Edgar Morin
information fournie par AFP 30/05/2026 à 10:12

Le sociologue et philosophe français Edgar Morin, le 8 mars 2022 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Le sociologue et philosophe français Edgar Morin, le 8 mars 2022 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Voici les grandes dates du sociologue et philosophe Edgar Morin, décédé vendredi à l'âge de 104 ans.

- 8 juillet 1921: naissance d'Edgar Nahoum, son vrai nom, à Paris.

- 1941: adhère au PCF.

- 1942: rejoint la Résistance où il choisit le pseudonyme de Morin. Pendant la guerre, il obtient deux licences à Toulouse (histoire-géographie et droit).

- 1945: chef du bureau de propagande au gouvernement militaire français en Allemagne. L'année suivante, publie son premier livre, "L'an zéro de l'Allemagne".

- 1949: cesse de militer au PCF, qui l'exclut en 1951.

- 1950: entre au CNRS comme sociologue. Directeur de recherche en 1970.

- 1955: animateur du "Comité contre la guerre d'Algérie".

- 1957: crée (avec d'autres) la revue "Arguments". Publie "Les stars".

- 1961-1962: enseigne à Santiago du Chili.

- 1969: parution de "La Rumeur d'Orléans".

- 1977: directeur du Centre d'études transdisciplinaires à l'École des hautes études en sciences sociales (EHSS). Parution du premier tome de son livre essentiel, "La Méthode" (cinq volumes suivront jusqu'en 2004).

- 1989: parution de "Vidal et les siens", sur son père. Ses autres livres autobiographiques sont "Edwige l'inséparable" (2009), sur sa femme décédée, et "Les Souvenirs viennent à ma rencontre" (2019).

- 2017: parution de son unique roman "L'Île de Luna", écrit de jeunesse inédit.

- 2025: parution de son dernier livre, sur plus d'une quarantaine

- 29 mai 2026: décès à l'âge de 104 ans.

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1 commentaire

  • 15:50

    "1942: rejoint la Résistance où il choisit le pseudonyme de Morin." et pour cause !

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