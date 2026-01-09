L'UE envisage de rendre WhatsApp plus responsable de la lutte contre les contenus préjudiciables, selon un porte-parole

(Des détails sont ajoutés tout au long du texte) par Louise Rasmussen et Foo Yun Chee

L'unité de messagerie WhatsApp de Meta Platform META.O sera probablement soumise à des règles strictes en matière de contenu en ligne ciblant les contenus illégaux et préjudiciables après avoir atteint le seuil d'utilisateurs prévu par ce règlement, a déclaré vendredi un porte-parole de la Commission européenne.

WhatsApp comptait environ 51,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens de ses chaînes WhatsApp dans l'Union européenne au cours des six premiers mois de 2025, ce qui est supérieur au seuil de 45 millions d'utilisateurs fixé par la loi sur les services numériques (DSA).

La loi sur les services numériques exige que ces grandes plateformes fassent davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables. Facebook et Instagram de Meta, YouTube de Google, TikTok, Temu et Linkedin de Microsoft sont quelques-unes des entreprises qualifiées de très grandes plateformes en ligne dans le cadre de la DSA et soumises à cette exigence.

"L'objectif de la Commission est donc de vérifier ce qui relève de la messagerie privée, qui n'entre pas dans le champ d'application de la DSA, et ce qui relève des canaux ouverts qui agissent davantage comme une plateforme de médias sociaux, et qui, eux, entrent dans le champ d'application de la DSA", a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission, lors d'un point de presse quotidien.

"Ainsi, nous pourrions en effet désigner potentiellement WhatsApp pour ses chaînes WhatsApp, et je peux confirmer que la Commission étudie activement la question et je n'exclurais pas une future désignation", a-t-il déclaré.

WhatsApp n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les entreprises risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial en cas de violation de la DSA.