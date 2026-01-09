 Aller au contenu principal
L'UE envisage de désigner WhatsApp comme une très grande plateforme, selon un porte-parole
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 12:27

La Commission européenne envisage activement de désigner WhatsApp, propriété de Meta, comme une très grande plateforme en vertu de la loi sur les services numériques (Digital Services Act), a déclaré vendredi un porte-parole de la Commission.

Une telle désignation exige des plateformes en ligne qu'elles fassent davantage d'efforts pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables en ligne.

