L'UE envisage de désigner WhatsApp comme une très grande plateforme, selon un porte-parole

La Commission européenne envisage activement de désigner WhatsApp, propriété de Meta, comme une très grande plateforme en vertu de la loi sur les services numériques (Digital Services Act), a déclaré vendredi un porte-parole de la Commission.

Une telle désignation exige des plateformes en ligne qu'elles fassent davantage d'efforts pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables en ligne.