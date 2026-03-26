L’UE enquête sur Snapchat pour manquements présumés aux règles de protection des mineurs

La plateforme de réseaux sociaux Snapchat, détenue par la société technologique américaine Snap SNAP.N , fait l’objet depuis jeudi d’une enquête de l’Union européenne, les régulateurs estimant qu’elle ne fait pas suffisamment pour empêcher le toilettage de mineurs et la vente de produits illégaux.

L’enquête est menée en vertu de la législation sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), qui impose aux grandes plateformes en ligne de lutter plus efficacement contre les contenus illicites et préjudiciables, sous peine d’amendes pouvant atteindre jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires annuel mondial.

"Du toilettage et de l’exposition à des produits illégaux aux paramètres de compte qui compromettent la sécurité des mineurs, Snapchat semble avoir négligé le fait que la législation sur les services numériques exige des normes de sécurité élevées pour tous les utilisateurs", a déclaré la commissaire européenne chargée de la Souveraineté technologique, Henna Virkkunen, dans un communiqué.

Snapchat a déclaré revoir et renforcer en permanence ses dispositifs de protection.

"Nous avons pleinement coopéré avec la Commission jusqu’à présent – en nous engageant de manière proactive et transparente et en agissant de bonne foi pour respecter les normes de sécurité élevées imposées par le DSA – et nous continuerons à le faire tout au long de cette enquête", a déclaré un porte-parole.

La Commission européenne, chargée de faire appliquer la loi, a déclaré soupçonner que Snapchat ne dispose pas de mesures de protection suffisantes pour empêcher que des enfants soient contactés par des utilisateurs cherchant à les exploiter sexuellement ou à les recruter à des fins criminelles.

Elle estime également que les outils de modération des contenus de la plateforme "ne semblent pas efficaces" pour empêcher la diffusion d’informations orientant les utilisateurs vers la vente de produits illégaux, comme des drogues, ou de produits soumis à des restrictions d’âge, notamment les cigarettes électroniques et l’alcool.

La Commission a annoncé qu’elle reprendrait l’enquête ouverte par les régulateurs néerlandais en septembre dernier concernant la vente de cigarettes électroniques aux enfants sur Snapchat.

Parmi les autres motifs de préoccupation de l'UE figurent l’outil d’assurance de l’âge reposant sur l’autodéclaration, jugé insuffisant par les régulateurs, les paramètres de compte par défaut "inadéquats" pour les mineurs et les mécanismes de signalement de contenus illicites, dont la conception pourrait recourir à des modèles dits sombres.

(Foo Yun Chee, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)