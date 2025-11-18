L'UE enquête sur les services en nuage d'Amazon et de Microsoft en vue d'éventuelles restrictions

La Commission européenne lance trois enquêtes de marché

Microsoft se dit prêt à contribuer à l'enquête

La Commission souhaite conclure les enquêtes dans un délai de 12 mois

La Commission européenne a lancé trois enquêtes de marché sur les services d'informatique en nuage d'Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques et à garantir des conditions de concurrence équitables aux petits concurrents.

Elle a ouvert deux enquêtes pour déterminer si les entreprises devraient être désignées comme gardiennes de leurs services d'informatique en nuage, et une troisième enquête pour déterminer si la DMA peut lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'informatique en nuage.

Amazon Web Services (AWS) est le plus grand fournisseur de services d'informatique en nuage au niveau mondial, suivi d'Azure de Microsoft et de Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O .

La décision de la Commission européenne intervient dans un contexte de tensions avec le président américain Donald Trump, qui s'est rangé du côté des géants américains de la technologie qui font pression contre les réglementations de l'UE. Cela a déclenché des craintes que le chien de garde de l'UE n'assouplisse sa politique à l'égard des grandes entreprises technologiques.

"Nous examinerons également si les règles existantes de la DMA doivent être mises à jour afin que l'Europe puisse suivre l'évolution rapide des pratiques dans le secteur du cloud", a déclaré Teresa Ribera, la responsable concurrence de l'UE, dans un communiqué.

Alors qu'un porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise était prête à contribuer à l'enquête, un porte-parole d'AWS a déclaré que "désigner les fournisseurs de cloud comme des gardiens ne vaut pas la peine de risquer d'étouffer l'invention ou d'augmenter les coûts pour les entreprises européennes".

Si l'enquête de la Commission conclut que les services sont considérés comme des passerelles importantes au sens du DMA, ils seront ajoutés à la liste des services de plate-forme de base pour lesquels Amazon et Microsoft sont déjà désignés comme gardiens.

En vertu de la DMA de l'Union européenne, qui est entré en vigueur en 2022, les entreprises ayant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros (86,87 milliards de dollars) sont considérées comme des "gatekeepers" fournissant un service de plateforme de base.

Les entreprises désignées comme telles seront tenues d'assurer l'interopérabilité de leurs services avec ceux de leurs rivaux et ne seront pas autorisées à favoriser leurs propres services au détriment de ceux de leurs rivaux. Les entreprises peuvent se voir infliger une amende allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial en cas d'infraction aux règles de la DMA.

La Commission a déclaré qu'elle entendait conclure les enquêtes dans un délai de 12 mois.

(1 dollar = 0,8633 euro)