L'UE en pourparlers avec OpenAI et Anthropic après le piratage par un agent d'IA rebelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation avec confirmation de la tenue de pourparlers sur la question) par Foo Yun Chee

La Commission européenne est en pourparlers avec OpenAI et Anthropic au sujet des récents incidents de piratage impliquant leurs modèles d’IA, ont déclaré vendredi des responsables de la Commission, tout en vantant les mérites d’une réglementation européenne historique imposant une surveillance stricte des systèmes à haut risque.

La loi européenne sur l’IA , qui entrera en vigueur le 2 août, est la première législation au monde à réglementer une technologie utilisée dans presque tous les secteurs de l’économie et de la société.

Concrètement, ces règles imposent à certains systèmes d’IA d’indiquer aux utilisateurs lorsqu’ils interagissent avec une IA et lorsque du contenu a été généré ou modifié par celle-ci.

Anthropic a déclaré jeudi que certains de ses modèles d’IA « Claude » s’étaient introduits dans les systèmes de trois entreprises lors de tests de cybersécurité, quelques jours après que son concurrent OpenAI eut révélé qu’un de ses agents d’IA avait lancé une attaque non autorisée.

Les deux entreprises ont informé la Commission de ces incidents, ont déclaré les responsables aux journalistes.

“Nous avons été informés de ces incidents par les deux fournisseurs de manière bilatérale avant qu’ils ne soient rendus publics. Nous sommes en contact avec eux. Ils vont également nous communiquer davantage d’informations au moment même où nous parlons. Nous verrons également s’il est nécessaire d’assurer un suivi plus formel sur ces questions,” a déclaré l’un des responsables.

Un autre responsable a souligné le rôle crucial des règles européennes en matière d’IA.

“Tous ces incidents, pour ainsi dire, soulignent l’importance de mettre réellement en place les activités de surveillance nécessaires par les développeurs,” a déclaré ce responsable.

La réglementation sur l’IA impose aux fournisseurs d’IA à usage général (GPAI) ou de modèles de base les plus avancés, qui présentent des risques systémiques, de prendre des mesures pour faire face aux risques de préjudices à grande échelle, tels que les incidents chimiques, biologiques et nucléaires, les cybercrimes, les manipulations préjudiciables et les menaces pesant sur les droits fondamentaux.

Ils doivent également traiter les risques liés à la cybersécurité européenne et à une IA agissant hors du contrôle humain.

Les amendes en cas d’infraction à la loi sur l’IA vont de 7,5 millions d’euros (8,2 millions de dollars) ou 1,5% du chiffre d’affaires à 35 millions d’euros ou 7% du chiffre d’affaires mondial, selon le type d’infraction.