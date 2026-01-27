 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE donne son feu vert pour l'acquisition du Club Atlético de Madrid par Apollo Capital
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 12:38

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif du Club Atlético de Madrid (Espagne) par Apollo Capital Management (États-Unis).

L'opération porte principalement sur la propriété de clubs de football et la participation à des compétitions de football espagnoles et internationales.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
131,560 USD NYSE -3,46%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank