L'UE donne son feu vert pour l'acquisition du Club Atlético de Madrid par Apollo Capital
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 12:38
L'opération porte principalement sur la propriété de clubs de football et la participation à des compétitions de football espagnoles et internationales.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|131,560 USD
|NYSE
|-3,46%
A lire aussi
-
United Parcel Service a annoncé mardi prévoir pour 2026 une hausse de son chiffre d'affaires, alors que le groupe américain réduit les livraisons à faible marge pour son principal client Amazon et se recentre sur des expéditions à plus forte valeur ajoutée. ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile américain General Motors a constaté une importante perte nette au quatrième trimestre, due à des charges exceptionnelles liées au redimensionnement de son activité de véhicules électriques, mais prévoit des bénéfices en hausse sur l'année ... Lire la suite
-
A Abou Dhabi: des négociations entre Kiev, Moscou et Washington. Au même moment, en Ukraine: des bombardements russes massifs. Pour de nombreux Ukrainiens, le Kremlin montre, une nouvelle fois, qu'il ne veut pas la paix. "Des efforts de paix? Une rencontre trilatérale ... Lire la suite
-
Sabotage du réseau électrique : l'Allemagne met un million d'euros sur la table pour retrouver les responsables du blackout de Berlin
Cet incident avait jeté une lumière crue sur la vulnérabilité des infrastructures critiques de la capitale allemande. Plus de 100.000 personnes sans électricité pendant quatre jours. Après le sabotage début janvier d'une installation électrique qui avait plongé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer