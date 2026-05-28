 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de ROFA par Spie
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 12:27

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de ROFA Industrial Automation (ROFA) par Spie Germany Switzerland Austria (Spie DACH), deux sociétés de droit allemand.

L'opération porte principalement sur les solutions d'automatisation industrielle et les services d'ingénierie.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position concurrentielle limitée des deux sociétés résultant de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

SPIE
48,940 EUR Euronext Paris -0,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 494,86 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank