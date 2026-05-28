L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de ROFA par Spie

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de ROFA Industrial Automation (ROFA) par Spie Germany Switzerland Austria (Spie DACH), deux sociétés de droit allemand.

L'opération porte principalement sur les solutions d'automatisation industrielle et les services d'ingénierie.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position concurrentielle limitée des deux sociétés résultant de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.