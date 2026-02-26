 Aller au contenu principal
L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Prosol par Apollo Capital
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 13:20

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif du groupe français Prosol par Apollo Capital Management des États-Unis.

L'opération concerne principalement le marché de détail des produits alimentaires frais.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

