L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Prosol par Apollo Capital
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 13:20
L'opération concerne principalement le marché de détail des produits alimentaires frais.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|117,170 USD
|NYSE
|+2,67%
