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L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Nippon Sheet Glass par Apollo
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 12:34

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Nippon Sheet Glass Company, (Japon) par Apollo Capital Management, contrôlée par Apollo Global Management (ainsi que ses filiales indirectes gérant les fonds d'investissement, les " Fonds Apollo "), société américaine.

L'opération porte principalement sur la fabrication et la fourniture de produits verriers.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les sociétés concernées n'exerçant pas d'activités sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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