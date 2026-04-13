L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de MasOrange par Orange
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 15:58
L'opération concerne principalement les marchés des communications électroniques mobiles et fixes en Espagne.
La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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