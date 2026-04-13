 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de MasOrange par Orange
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 15:58

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de la société espagnole MasOrange, par la société française Orange.

L'opération concerne principalement les marchés des communications électroniques mobiles et fixes en Espagne.

La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

ORANGE
17,6950 EUR Euronext Paris -1,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 13.04.2026 17:34 

    Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour : . Trump menace de détruire tout navire militaire iranien forçant le blocus américain des ports ... Lire la suite

  • L'ancien PDG de Lafarge, Bruno Lafont, arrive au tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2026 ( AFP / Behrouz MEHRI )
    L'ex-PDG de Lafarge incarcéré pour financement du terrorisme en Syrie
    information fournie par AFP 13.04.2026 17:18 

    Un ex-patron du CAC 40 en prison: dans une décision retentissante, le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi à six ans de prison avec incarcération immédiate l'ex-PDG de Lafarge Bruno Lafont, reconnu coupable avec le cimentier et sept ex-responsables ... Lire la suite

  • La terrasse des suspects impliqués, au premier étage d'un immeuble résidentiel après la découverte d'un garçon nu et malnutri dans une camionnette où il était enfermé, à Hagenbach, le 10 avril 2026 dans le Haut-Rhin ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Enfant séquestré: le père placé en détention provisoire pour un an
    information fournie par AFP 13.04.2026 17:17 

    Le père de l'enfant de neuf ans séquestré pendant plus d'un an dans une camionnette dans un village alsacien a été placé lundi en détention provisoire pour une durée d'un an, a annoncé le procureur de Mulhouse. "Au terme d'un débat contradictoire tenu ce jour (lundi) ... Lire la suite

  • Les parents d'Evaëlle parlent à la presse, le 9 février 2026 à Versailles ( AFP / Alain JOCARD )
    Suicide d'Evaëlle en 2019: l'enseignante condamnée pour harcèlement scolaire
    information fournie par AFP 13.04.2026 16:43 

    La cour d'appel de Versailles a condamné lundi à un an de prison avec sursis la professeure de français d'Evaëlle pour harcèlement scolaire, une décision accueillie avec soulagement par les parents de l'adolescente, qui s'était suicidée en 2019. La cour a également ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank