L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Castrol par Stonepeak

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Castrol Group, société britannique, par des fonds d'investissement conseillés et/ou gérés par des filiales de Stonepeak Partners, société américaine.

L'opération porte principalement sur le développement, la production et la vente de lubrifiants, de graisses, de liquides de refroidissement et de fluides connexes.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.