L'UE donne son feu vert pour l'acquisition d'Eni Plenitude par Eni et Ares

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Eni Plenitude Società Benefit (Eni Plenitude) par Eni., société italienne, et Ares Management Corporation (Ares), société américaine.
L'opération concerne principalement le secteur de l'énergie.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que le nouvel actionnaire exerçant le contrôle conjoint n'est pas actif sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés que la coentreprise.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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