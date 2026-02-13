 Aller au contenu principal
L'UE donne son feu vert pour l'acquisition d'ABReN par BlackRock
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 16:41

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Aditya Birla Renewables (ABReN) par Grasim Industries, toutes deux indiennes, et BlackRock, américaine.

La transaction concerne principalement le secteur de la production, du transport et de la distribution d'électricité.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

