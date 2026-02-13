L'UE donne son feu vert pour l'acquisition d'ABReN par BlackRock
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 16:41
La transaction concerne principalement le secteur de la production, du transport et de la distribution d'électricité.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|1 062,810 USD
|NYSE
|+0,66%
A lire aussi
-
Après la chaîne CNews, la journaliste Sonia Mabrouk a démissionné vendredi de la radio Europe 1 et quitté les médias dans le giron de Vincent Bolloré, à la suite de la polémique autour de l'animateur Jean-Marc Morandini. "Dans un souci de cohérence, après ma démission ... Lire la suite
-
Commerce : les négociations entre l'UE et l'Australie ont "bien progressé" après la visite d'un responsable australien
Après le Mercosur, puis l'Inde, l'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. Des échanges "constructifs et positifs". Les négociations entre l'Union européenne et l'Australie en vue de conclure un accord de libre-échange ... Lire la suite
-
"Elle est à jamais mon bébé, parce que c'est ce qu'elle était. Elle était un bébé", déclare Sarah Lampert, dont la fille de 12 ans a été tuée dans l'attaque de Tumbler Ridge, au Canada.
-
Les États-Unis ont commencé l'année avec une inflation en net ralentissement, une "victoire" selon la présidence Trump pressée jusque dans son camp de stopper l'érosion du pouvoir d'achat. L'inflation a progressé de 2,4% sur un an en janvier contre 2,7% le mois ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer