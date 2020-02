Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE dévoile une nouvelle stratégie pour son avenir numérique Reuters • 19/02/2020 à 13:58









(Actualisé avec annonces) par Foo Yun Chee BRUXELLES, 19 février (Reuters) - La Commission européenne a dévoilé mercredi une première série de propositions sur l'exploitation des données et le recours à l'intelligence artificielle, afin de favoriser l'essor numérique de l'Europe tout en renforçant le contrôle des géants américains comme Facebook FB.O , Google GOOGL.O ou Amazon AMZN.O . Cet ensemble stratégique doit tout à la fois créer de nouvelles perspectives pour les entreprises européennes, développer une technologie fiable pour une société démocratique et contribuer à la lutte contre le changement climatique, selon l'exécutif européen. "Notre stratégie englobe des domaines aussi variés que la cybersécurité, les infrastructures critiques, la formation numérique, les compétences, la démocratie et les médias", a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, citée dans un communiqué. "Je tiens à ce que cette Europe numérique reflète le meilleur de notre continent: l'ouverture, l'équité, la diversité, la démocratie et la confiance." Alors que la première phase de développement de l'industrie numérique a donné naissance aux Etats-Unis à des géants comme Google ou Amazon, les Vingt-Sept espèrent que leur puissance industrielle, leurs capacités de recherches et leur volonté de régulation leur permettront cette fois de ne pas se laisser distancer dans la nouvelle ère qui s'ouvre, où l'exploitation des données et l'intelligence artificielle devraient modifier tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens, des loisirs à la santé en passant par le travail, le maintien de l'ordre ou les transports. UN PROJET DÉFINITIF ATTENDU AVANT LA FIN DE L'ANNÉE La Commission compte présenter un projet définitif d'ici la fin de l'année après avoir recueilli les réactions des différents acteurs concernés par ses premières propositions. Le coeur de cette stratégie est la création d'un "marché unique des données" qui serait complété par des mesures spécifiques pour certains secteurs comme l'industrie manufacturière, la mobilité ou la santé. "Nous allons créer un marché unique pour les données au sein de l'UE et nous voulons susciter 4 à 6 milliards d'euros d'investissements dans les espaces de données et les infrastructures de cloud de l'UE", a dit Ursula von der Leyen au cours d'une conférence de presse. La Commission propose de définir de nouvelles règles pour harmoniser l'utilisation des données et le recours à l'intelligence artificielle dans des domaines comme le secteur manufacturier, le changement climatique, l'automobile, l'énergie, les soins de santé, les services financiers ou l'agriculture. Une proposition susceptible de provoquer de vifs débats consisterait à revoir les règles de concurrence de l'UE sur le partage de données. La Commission propose aussi d'imposer la neutralité carbone d'ici 2030 aux centres de données. Face aux critiques sur le pouvoir détenu par les géants du numérique, l'exécutif envisage aussi d'instaurer des mesures pour empêcher ces plates-formes d'imposer unilatéralement des conditions d'accès et d'utilisation des données ou d'en bénéficier de manière disproportionnée. (version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

