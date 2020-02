Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE dévoile sa nouvelle stratégie en matière de données Reuters • 19/02/2020 à 05:03









BRUXELLES, 19 février (Reuters) - La Commission européenne va dévoiler mercredi une première série de propositions destinées à aider les compagnies européennes à exploiter leur importante réserve de données industrielles, mais aussi à renforcer le contrôle des géants du numérique Facebook FB.O , Google GOOGL.O et Amazon AMZN.O . Les propositions en matière de données et d'intelligence artificielle font partie d'une stratégie plus large de l'Union européenne visant à aider les sociétés du bloc communautaire à mieux rivaliser avec les géants américains et les firmes chinoises soutenues par Pékin sur le marché du numérique. Cette nouvelle approche va être détaillée mercredi autour de midi par le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, et la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager. Le binôme présentera un projet final d'ici la fin de l'année après avoir recueilli l'avis de parties concernées. Au coeur de la nouvelle stratégie de l'UE se trouvent la création d'un marché unique des données et de marchés de données d'ampleur moindre centrés sur des industries majeures, selon une version du projet que Reuters a pu consulter fin janvier. Le document, dont le contenu pourrait avoir évolué depuis, doit aborder des sujets comme l'utilisation transfrontalière des données, l'interopérabilité des données et des standards dans des domaines comme l'industrie, les changements climatiques, l'automobile, la santé, les services financiers, l'agriculture ou encore l'énergie. Il devrait également proposer une mesure, qui pourrait être controversée, de revoir les règles de concurrence de l'UE pour favoriser le partage de données. Face aux critiques sur le pouvoir détenu par les géants du numérique, la Commission envisage aussi d'instaurer des mesures pour empêcher ces plate-formes d'imposer unilatéralement des conditions d'accès et d'utilisation des données ou d'en bénéficier de manière disproportionnée. Les propositions en matière d'intelligence artificielle visent à mettre en place un cadre pour répondre aux défis posés par l'utilisation croissante de cette technologie par de nombreuses compagnies, selon un document que Reuters a pu consulter. (Foo Yun Chee; version française Jean Terzian)

