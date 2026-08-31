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L'UE désigne ChatGPT, Reddit et Roblox comme "acteurs majeurs" du numérique
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 12:19
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La Commission européenne a annoncé lundi avoir désigné ChatGPT, Reddit RDDT.N et Roblox RBLX.N comme des acteurs majeurs du numérique au titre du règlement européen sur les services numériques (DSA), les soumettant ainsi à des obligations renforcées.

ChatGPT a été désigné comme un très grand moteur de recherche en ligne (VLOSE), tandis que Reddit et Roblox ont été classés parmi les très grandes plateformes en ligne (VLOP). Les trois services ont déclaré compter chacun au moins 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union européenne, seuil à partir duquel ces règles s'appliquent.

Ils disposent de quatre mois, soit jusqu'à la fin novembre 2026, pour se conformer aux obligations supplémentaires prévues par le DSA, notamment en matière d'évaluation et d'atténuation des risques systémiques liés à leurs services et à leurs algorithmes.

Ces risques concernent notamment la diffusion de contenus illicites, les effets négatifs sur les mineurs et sur le bien-être physique ou mental des utilisateurs, ainsi que les menaces pesant sur les droits fondamentaux, les processus électoraux et la sécurité publique.

La Commission dispose de pouvoirs d'enquête lui permettant d’examiner le fonctionnement des trois services et d’éventuels systèmes connexes. Elle supervisera leur conformité en coopération avec le régulateur irlandais Coimisiún na Meán pour ChatGPT et Reddit, et avec l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés pour Roblox.

L’exécutif européen considère ChatGPT comme un service hybride relevant de la catégorie des moteurs de recherche en ligne, puisqu’il peut répondre aux requêtes des utilisateurs en effectuant des recherches sur internet.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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