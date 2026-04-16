L'UE demande à Google d'autoriser les moteurs de recherche tiers à accéder à ses données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire de Google paragraphes 2-3, les détails sur les mesures paragraphes 4-5, les détails paragraphe 8)

La Commission européenne a proposé que Google autorise des moteurs de recherche tiers à accéder à ses données de recherche, y compris celles des robots d'intelligence artificielle dotés de fonctions de recherche, afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques, a déclaré la Commission jeudi.

Clare Kelly, conseillère principale de Google en matière de concurrence, a déclaré que le géant de la technologie se battrait contre ces mesures qui, selon elle, vont trop loin et mettraient en péril la vie privée des utilisateurs.

"Des centaines de millions d'Européens confient à Google leurs recherches les plus sensibles, y compris des questions privées sur leur santé, leur famille et leurs finances. La proposition de la Commission nous obligerait à transmettre ces données à des tiers, avec des protections de la vie privée dangereusement inefficaces", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les mesures proposées par l'UE portent sur la portée, les moyens et la fréquence des données de recherche que Google doit partager, les mesures visant à garantir l'anonymat des données personnelles, les procédures régissant l'accès des bénéficiaires aux données de recherche et les paramètres permettant de fixer le prix des données de recherche, a indiqué la Commission.

L'objectif de ces mesures est de permettre aux moteurs de recherche en ligne tiers, ou "bénéficiaires des données", d'optimiser leurs services de recherche et de contester la position de Google Search", a déclaré la Commission.

Les parties intéressées ont jusqu'au 1er mai pour soumettre leur avis sur les mesures proposées, la décision finale devant être prise en juillet. Google, le moteur de recherche le plus populaire au monde, a été accusé en mars 2025 d'avoir enfreint la loi sur les marchés numériques. Il a présenté ses propres propositions pour apaiser ses rivaux et les régulateurs de l'UE, mais ces derniers se sont plaints que les mesures étaient insuffisantes.

Google a accumulé 9,71 milliards d'euros (11,43 milliards de dollars) d'amendes depuis 2017 pour diverses infractions à la législation en matière de concurrence en Europe. Les amendes pour infraction à la loi sur les marchés numériques peuvent s'élever jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.

(1 dollar = 0,8493 euro)