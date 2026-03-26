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L'UE conclut un accord pour infliger des amendes aux plateformes en ligne qui importent des produits jugés dangereux
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Union européenne a conclu un accord informel visant à infliger des amendes aux plateformes en ligne qui importent des produits dangereux, dans le but de lutter contre l'entrée dans l'UE de produits chinois bon marché et potentiellement dangereux via des plateformes telles que Temu et Shein.

Le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont indiqué dans une déclaration commune jeudi qu'ils étaient parvenus à cet accord dans le cadre d'une réforme du code des douanes de l'UE.

"Les infractions systématiques et répétées entraîneront des sanctions plus sévères pouvant aller jusqu'à 6 % des importations annuelles et la suspension d'une plateforme de commerce électronique en ligne. L'objectif: un marché intérieur qui ne laisse plus intactes les plateformes telles que Temu, Shein et AliExpress, qui mettent sur le marché européen des quantités massives de marchandises non conformes et font une concurrence déloyale à nos entreprises", a déclaré Dirk Gotink, fonctionnaire du Parlement européen, dans un communiqué.

"Cela rendra le marché unique beaucoup plus sûr et plus équitable pour les consommateurs et les entreprises", a-t-il ajouté.

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