 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 985,51
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE avertit officiellement l'Italie concernant son "golden power" sur les OPA
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 13:19

La Commission européenne a adressé vendredi un avertissement formel au gouvernement italien dont les pouvoirs spéciaux de contrôle ou de veto sur les opérations publiques d'achat (OPA) pourraient enfreindre la législation de l'Union européenne.

Rome dispose d'un "golden power" lui offrant de larges prérogatives pour bloquer ou soumettre à des conditions les acquisitions d'entreprises étrangères et nationales dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les télécommunications et la banque.

La Commission a fait part de ses préoccupations concernant ce "golden power" appliqué notamment dans le secteur bancaire, qui connaît un important mouvement de consolidation en Italie.

En juillet, la banque italienne UniCredit CRDI.MI a abandonné son offre de rachat sur sa concurrente Banco BPM

BAMI.MI , citant notamment les obstacles politiques à l'opération.

"La Commission a exprimé des inquiétudes concernant la législation dite de 'golden power' qui accorde au gouvernement italien de larges prérogatives pour examiner, bloquer ou imposer des conditions aux transactions d'entreprises dans le secteur bancaire", a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué.

Le ministre italien de l'Economie Giancarlo Giorgetti a fait savoir vendredi que le gouvernement allait élaborer une proposition réglementaire pour clarifier la situation et répondre aux objections de la Commission européenne.

"Nous sommes convaincus que cela nous permettra d'établir un cadre de compétences partagé", a-t-il déclaré dans un communiqué.

(Rédigé par Dheeraj Kumar à Bangalore, Sudip Kar-Gupta à Brussels, Giselda Vagnoni à Rome, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions
OPA

Valeurs associées

BANCO BPM
12,435 EUR MIL -1,31%
UNICREDIT
62,680 EUR MIL -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank