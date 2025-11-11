L'UE approuve la création d'une coentreprise entre Eni UK et GIM
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 12:45
L'opération concerne des projets de transport et de stockage de CO2 en Europe.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée. L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|16,258 EUR
|MIL
|+0,67%
A lire aussi
-
Des secouristes philippins équipés de pelleteuses et de tronçonneuses ont commencé mardi à nettoyer les zones dévastées par le typhon Fung-wong, profitant de la décrue dans les villages inondés, où le bilan s'élève à 25 morts. Fung-wong, qui a entraîné l'évacuation ... Lire la suite
-
Après 11 jours de trajet, Mounir Abderahmane atteint enfin le camp de Tiné, dans la province du Wadi Fira au Tchad, après avoir fui El-Facher, au Soudan, le 25 octobre. Lorsque des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont envahi la ville, il veillait ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue sans direction mardi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, les inquiétudes concernant la valorisation élevée du secteur technologique refaisant surface, alors que les investisseurs attendent par ailleurs avec impatience ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer