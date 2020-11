Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE appelle au cessez-le-feu en Ethiopie, craint pour la stabilité de la région Reuters • 25/11/2020 à 07:25









ADDIS-ABEBA/NAIROBI, 25 novembre (Reuters) - Les affrontements entre l'armée éthiopienne et les forces dissidentes de la région du Tigré déstabilisent sérieusement l'Afrique de l'Est et doivent cesser, a déclaré mardi soir Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures. Depuis le début des combats le 4 novembre, des centaines de personnes ont trouvé la mort et plus de 41.000 réfugiés ont fui au Soudan. Certaines informations font par ailleurs état de civils pris pour cibles par des milices. "Je fais part de ma grande préoccupation à propos des violences croissantes à caractère ethnique, des nombreuses victimes et des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international", a dit Josep Borrell dans un communiqué. L'Ethiopie considère qu'il s'agit d'une question de maintien de l'ordre interne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé cette position mercredi, déclarant dans un communiqué rejeter "toute interférence dans nos affaires internes". (Omar Mohammed, avec Denis Dumo; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.