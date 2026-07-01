L'UE affirme avoir eu des discussions « constructives » avec Tim Cook, directeur général d'Apple, après le différend concernant l'IA de Siri

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus d'informations sur le déploiement de l'IA Siri)

La responsable européenne des technologies, Henna Virkkunen, a eu cette semaine des discussions «constructives» avec Tim Cook, directeur général d’Apple AAPL.O , a déclaré mercredi un porte-parole de la Commission européenne, après que les deux parties se sont affrontées au sujet du déploiement de l’IA Siri en Europe. Les régulateurs de l’UE et Apple ont échangé des piques le mois dernier au sujet des règles de concurrence qui, selon l’entreprise américaine, l’ont empêchée de lancer la version améliorée de son assistant Siri IA dans l’Union, la rendant ainsi indisponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad de la région.

« Nous pouvons confirmer que l’entretien téléphonique entre la vice-présidente exécutive Virkkunen et Tim Cook a bien eu lieu. Il s’agissait d’un échange constructif sur des sujets d’intérêt commun, sur lesquels les travaux se poursuivent », a déclaré le porte-parole de l’Union européenne dans un communiqué.

Le durcissement de la réglementation européenne en matière de technologie est devenu une pomme de discorde entre les capitales de l’UE et Washington, où le président américain Donald Trump a critiqué ces règles plus strictes et ces amendes élevées, les jugeant préjudiciables aux intérêts des géants américains de la technologie.

Le fabricant de l’iPhone a indiqué que son assistant vocal Siri IA ne serait pas disponible dans un premier temps dans l’UE sur les iPhone ou les iPad, et a reproché à la Commission de refuser de s’engager de manière constructive pour garantir la confidentialité et la sécurité sur les appareils Apple.

La Commission a, pour sa part, tenu Apple pour responsable, affirmant que l'entreprise n’avait pas été en mesure de développer l’« interopérabilité » nécessaire pour répondre aux normes de l’UE. L’Europe a représenté près de 27 % du chiffre d’affaires total d’Apple au cours de son dernier exercice fiscal. L’entreprise ne communique pas de chiffres d’affaires spécifiques à l’UE.

Apple a déclaré que la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) l’avait contrainte à reporter le déploiement de plusieurs fonctionnalités dans l’UE, notamment la mise en miroir de l’iPhone sur Mac, la traduction en direct avec les AirPods ainsi que les fonctionnalités de localisation dans Maps.

La DMA vise à encadrer les géants de la tech, à donner plus de marge de manœuvre à leurs concurrents et à offrir davantage de choix aux consommateurs. Les infractions à la DMA peuvent entraîner des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.