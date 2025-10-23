 Aller au contenu principal
L'UE adopte un 19e paquet de sanctions contre Moscou, le GNL russe visé
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 08:28

Les pays de l'Union européenne ont formellement adopté jeudi un 19e paquet de sanctions contre la Russie pour sa guerre en Ukraine, comprenant une interdiction des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe.

Les États membres avaient approuvé le paquet mercredi après la levée du veto slovaque.

(Alessandro Parodi; version française Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine

