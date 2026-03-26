L'UE accepte d'infliger des amendes aux plateformes en ligne qui importent des produits dangereux

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* L'UE rend les plateformes en ligne responsables des obligations et de la sécurité

* Les amendes pour non-conformité vont de 1 % à 6 % du chiffre d'affaires de l'UE

* Suppression de l'exonération des droits de douane pour les colis de moins de 150 euros

(Mise à jour des détails sur le paquet de réformes douanières) par Philip Blenkinsop

L'Union européenne a approuvé jeudi une refonte de son système douanier, y compris une répression à l'encontre des plateformes de commerce électronique, principalement chinoises, qui s'exposent à des amendes potentielles si elles vendent des produits illégaux ou dangereux dans l'Union.

Les 27 États membres cherchent à coordonner la perception des droits de douane et les contrôles de sécurité alors qu'ils s'efforcent de gérer le volume élevé de colis de faible valeur provenant du commerce électronique qui entrent dans l'Union, le total atteignant 5,8 milliards en 2025 .

Les représentants du Parlement européen et des gouvernements de l'UE ont conclu un accord provisoire tard dans la soirée de jeudi, après des négociations visant à clarifier les derniers détails.

Dans le cadre du nouveau système, les plateformes en ligne qui vendent dans l'Union européenne seront traitées comme des importateurs et responsables du paiement des droits de douane et de la sécurité des produits. Les entreprises qui enfreignent de manière répétée les règles de l'UE s'exposent à des amendes allant de 1 à 6 % du total de leurs ventes dans l'UE au cours des douze derniers mois.

L'UE n'applique pas de droits de douane sur les colis d'une valeur inférieure à 150 euros ($173.85), ce qui a favorisé la croissance rapide des plateformes d'achat en ligne telles que Shein, Temu PDD.O et AliExpress 9988.HK , qui envoient aux consommateurs des colis en provenance directe de Chine.

L'Union européenne entend supprimer l'exemption de droits de douane et prévoit d'imposer une taxe de 3 euros à partir de juillet, à titre de mesure provisoire. La Commission européenne va également déterminer une taxe de manutention supplémentaire qui sera imposée à partir du 1er novembre.

Mercredi, la ville française de Lille a été choisie pour accueillir la future autorité douanière de l'UE (EUCA), dont les 250 employés superviseront un nouveau centre de données de l'UE qui fournira une vue plus centralisée et numérique des marchandises entrantes.

Le centre de données devrait être ouvert aux envois de commerce électronique en 2028 et couvrir tous les biens importés d'ici le 1er mars 2034.

Les préoccupations de l'Union européenne en matière de sécurité des produits ont été mises en évidence par une étude publiée par la Commission européenne ce mois-ci. Selon cette étude, 60 à 65 % des produits cosmétiques importés, y compris le maquillage, les compléments alimentaires et les équipements de protection individuelle, tels que les casques de vélo, ne sont pas conformes aux règles de sécurité de l'UE.