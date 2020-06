Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE a des soucis avec le projet de fusion PSA-FCA, pourrait réclamer des concessions Reuters • 08/06/2020 à 12:36









L'UE A DES SOUCIS AVEC LE PROJET DE FUSION PSA-FCA, POURRAIT RÉCLAMER DES CONCESSIONS BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a des inquiétudes quant à la part de marché élevée qu'aurait le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler dans les petits utilitaires et elle pourrait demander aux deux groupes automobiles des concessions pour autoriser leur mariage à quelque 50 milliards de dollars, a-t-on appris de sources proches du dossier. PSA et Fiat Chrysler ont été informés de ces inquiétudes des services européens de la concurrence la semaine dernière. Si les deux groupes ne parviennent pas à dissiper ces craintes et refusent de proposer des concessions d'ici mercredi, la Commission pourrait ouvrir une enquête de quatre mois sur leur projet de fusion. (Foo Yun Chee; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +3.82% PEUGEOT Euronext Paris +3.53%