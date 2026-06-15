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L'UE a approuvé le projet d'acquisition de Xella International par Holcim
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 09:46

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de Xella International par Holcim.

Cette approbation est subordonnée au respect intégral de l'engagement pris par Holcim, qui prévoit la cession complète de son usine de blocs de béton cellulaire autoclavé (BCA) située à Adjud, en Roumanie.

Holcim et Xella sont toutes deux actives dans le secteur de la construction dans plusieurs pays de l'Espace économique européen.

Holcim est principalement un fournisseur de ciment, de granulats et de béton prêt à l'emploi, ainsi que de matériaux de construction, tandis que Xella est un fournisseur de matériaux de construction.

La Commission craignait que l'opération, telle que notifiée initialement, ne réduise sensiblement la concurrence sur le marché de la fourniture de blocs de béton cellulaire autoclavé (BCA), un type spécifique de matériau de construction conçu pour offrir des solutions écoénergétiques et durables pour les projets de construction.

L'enquête de la Commission a notamment révélé que Holcim et Xella sont des fournisseurs majeurs de blocs de béton cellulaire autoclavé (AAC) en Roumanie, bénéficiant d'une forte présence sur le marché et de marques bien établies.

Afin de répondre aux préoccupations préliminaires de la Commission en matière de concurrence, Holcim a proposé de céder son usine de blocs AAC d'Adjud (Roumanie).

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