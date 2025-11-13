 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 271,76
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE a approuvé la création d'une entreprise commune par Toyota
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 13:00

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Toyota Tsusho America (TAI) des États-Unis, contrôlée par Toyota Motor Corporation du Japon, et LG Energy Solution Michigan (LGESMI) des États-Unis.

LGESMI est une filiale à 100 % de LG Energy Solution et est contrôlée en dernier ressort par LG Chem, toutes deux coréennes.

L'opération concerne principalement les secteurs du développement, de la collecte et du recyclage de batteries produites en série.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank