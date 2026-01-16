L'UE a approuvé l'acquisition de VLS Chennai par Tata Motors et Ichikoh Industries
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 16:15
L'opération porte principalement sur le développement, la fabrication et la fourniture de produits d'éclairage intérieur et extérieur destinés aux constructeurs automobiles.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que la coentreprise exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
A lire aussi
-
La vague de protestation en Iran a pour l'instant été étouffée par une violente répression qui a fait des milliers de morts, ont estimé vendredi des experts et des ONG, près de trois semaines après le début du mouvement de contestation. Si le mouvement semble marquer ... Lire la suite
-
Le conglomérat indien Reliance Industries a annoncé vendredi des bénéfices inférieurs aux prévisions pour le troisième trimestre de son exercice fiscal, la faible performance de son activité de distribution ayant éclipsé la forte croissance de sa division télécommunications. ... Lire la suite
-
Les stations de Tignes et de Sainte-Foy-Tarentaise (Savoie) ont annoncé vendredi un plan d'investissement de près de 640 millions d'euros sur 30 ans pour leurs domaines skiables, dont 610 millions pour Tignes, à six mois de la reprise de la gestion des remontées ... Lire la suite
-
Libre-échange : l'Inde veut signer avec l'Union européenne "la mère de tous les accords" commerciaux
L'UE a demandé des réductions de droits de douane pour l'automobile, les spiritueux, les vins, et un renforcement des règles de propriété intellectuelle. L'Inde cherche à obtenir un meilleur accès au secteur des services et des produits électroniques. L'Inde et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer