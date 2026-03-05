 Aller au contenu principal
L'UE a approuvé l'acquisition d'Oaktree Capital par Brookfield
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 13:37

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'Oaktree Capital - LLC des États-Unis par Brookfield du Canada.

La transaction concerne principalement la gestion de fonds.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

