L'UE a approuvé l'acquisition d'Oaktree Capital par Brookfield
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 13:37
La transaction concerne principalement la gestion de fonds.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
